وممارسة التمارين الرياضية، أظهرت الأبحاث أنّ ممارسة التمارين الرياضية من أهم الأمور التي تساعد في علاج الاكتئاب الخفيف والمعتدل، والعلاج بالإرشاد والمشورة يساعد العلاج بالإرشاد والمشورة على معرفة المشاكل التي تواجه الفرد، والعمل على إيجاد طرقٍ للتعامل معها تحت إشراف المعالج الذي يساعد المصاب على إيجاد الحلول دون أن يخبره بما يجب القيام به بالتحديد، والطعام الصحي، أظهرت العديد من الأبحاث التي أجريت مؤخراً أن تناول نظامٍ غذائي عالي الدهون بشكلٍ منتظمٍ يمكن أن يكون لها آثار مماثلة مثل الإجهاد المزمن من حيث التسبب في الاكتئاب، لذلك ينبغي تناول وجباتٍ غذائيةٍ متوازنةٍ مع البروتين الخالي من الدهون، والكثير من الفواكه والخضروات، والحد من التوتر يُعد التوتر والإجهاد المزمن من أهم الأسباب التي يمكن تجنبها للقضاء على الاكتئاب، ويكون ذلك من خلال تجنب الإفراط في الالتزام بالأشياء، وممارسة التأمل، وتعلم كيفية ترك الأمور التي لا يمكن السيطرة عليها.