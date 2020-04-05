تُعادل نسبة الماء في جسم الإنسان ما يصل إلى 60%، كما تبلغ نسبة الماء قرابة 71% من إجمالي الكرة الأرضية، ويدخل الماء في تكوين الدم ويصل إلى ما نسبته 91% من الدم، ويُعتبر الماء أساسياً للكلى ولوظائف الجسم بشكل عام، ويُساعد شرب الماء بدلاً من المشروبات الغازية على فقدان الوزن، كما أنّ شرب كميات كافية من الماء يقلل من خطر إصابة الجسم بأمراض الجلد والتجاعيد.

فوائد الماء

يعود شرب الماء بالعديد من الفوائد على الجسم، ونذكر منها: المساعدة على فقدان الوزن، المساهمة في تحسين النشاط البدني، المساعدة على تخفيف الإمساك، زيادة مستويات الطاقة وتحسين وظائف الدماغ، المساعدة على التخفيف من حدوث الصداع.

أهمية شرب الماء للكلى

يُعتبر الماء ضرورياً لأداء وظائف الكلى، وتجنب تراكم الفضلات والسوائل الزائدة في الجسم؛ حيث إنّه يساعد على إذابة المعادن والموادّ الغذائيّة ممّا يُسهّل وصولها إلى الجسم، والتخلص من مخلفات الجسم أيضاً، وتعتبر عدوى الكلى مهددة للحياة خاصة في حال الإصابة بالإنتان الدموي (بالإنجليزية: Septicemia)، كما تزيد الإصابة بحصى الكلى من تفاقم عدوى الجهاز البولي، وتعتبر قلة شرب الماء عاملاً مسبباً لحدوثها، وترفع خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة التي تسبب بدورها الفشل الكلوي، وعندها يتطلب الأمر إجراء غسيل الكلى أو عملية زراعة الكلى.



