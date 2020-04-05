الغيرة هي عاطفة يمكن أن تدخل في حياة طفلك بسرية، يمكن أن ينشأ الشعور من أشقائه أو أصدقائه أو زملائه، يمكن لشيء بسيط مثل دراجة جديدة لأخيه أن يثير الحسد لدى طفلك، ستفعلين كل ما في وسعك لإزالة تلك المشاعر السلبية من طفلك قبل أن يأخذ منعطفاً حاداً.

تبدأ الغيرة في الطفولة نفسها؛ لأن سلوكاً معيناً للآباء قد يشعل المنافسة بين أصابعهم. فيما يلي بعض أسوأ أخطاء الأبوة والأمومة التي قد تسبب الغيرة.

1. إفساد الطفل

إذا أفسدت الطفل بالكثير من التدليل، فقد يشعر بأنه لا اهتمام به في المنزل، عندما يأتي طفل جديد إلى الأسرة أو عندما يصادف صديقاً أقوى منه، يشعر بعدم الأمان، يرى المولود أو الصديق سبب ذلك، قد يعاني من الاكتئاب عندما لا يحصل على ما يريده، ويشعر بالنقص أثناء نموه.

2 . الإفراط في الحماية

الحماية المفرطة للطفل ثم إطلاق سراحه من القوابض ذات يوم، يعني أنك تتركينه فجأة في البرية. قد يصبح متحفظاً وخجولاً، مما يؤدي إلى الغيرة عندما يرى طفلاً واثقاً.

3. الأبوة الاستبدادية

السيطرة هي أيضاً خطأ كبير آخر يرتكبه الآباء، وبالتالي إثارة الغيرة لدى الأطفال. إن وضع قواعد ولوائح صارمة دون توضيح السبب سيؤثر على الطفل. ينمو مع عدم الثقة بالنفس، ويشعر بأنه أقل جدارة من أشقائه أو زملائه.

4. المقارنة مع الآخرين

خطأ خطير آخر من قبل الآباء هو مقارنة أطفالهم مع بعضهم البعض. يمكن أن تؤدي المقارنات فقط إلى الغيرة والتنافس وانعدام الثقة بالنفس.

5. خلق منافسة غير صحية

إن جعل الأطفال يقومون بالنشاط نفسه ومقارنة نتائجهم من شأنه أن يخلق منافسة غير صحية بينهم، قد يكون أحد الأطفال أكثر موهبة من الآخر، لكن الإصرار على القيام بالنشاط نفسه بدقة مماثلة يمكن أن يثبت أنه خاطئ، مما يؤدي إلى الغيرة.

6. ترتيب الميلاد

في بعض الأحيان، قد يولي الآباء اهتماماً أكبر للطفل بناءً على ترتيب ولادته. على سبيل المثال، قد يشعر الأخ الأول بالغيرة من أخته المولودة حديثاً عندما يرى الآباء يهتمون بها أكثر، مع وصول المولود الجديد، قد يشعر الأطفال الأكبر سناً بقلة الاهتمام الذي قد يؤدي إلى الغيرة، لذلك على كل الآباء محاولة تجنب هذه الأخطاء والاعتدال في التربية.