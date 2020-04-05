أفادت مصادر في منظمة "أوبك"، مساء السبت، إن المنظمة وروسيا أجلتا إجتماعاً كان مقرراً يوم الاثنين إلى وقت لاحق من الأسبوع، مع تصاعد الخلاف بين موسكو والرياض حول انهيار الأسعار.

وجاء تأجيل الاجتماع على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كي تحقق "أوبك" وحلفاؤها "أوبك+" الاستقرار العاجل في أسواق النفط العالمية.

وصرحت ثلاثة مصادر في أوبك، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن الاجتماع الافتراضي الطارئ المقرر يوم الاثنين من المرجح أن يتم تأجيله حتى الثامن أو التاسع من أبريل الجاري لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات؛ لكن المصادر قللت في وقت لاحق من أهمية الخلاف السعودي-الروسي، قائلة: إن الأجواء لا تزال إيجابية على الرغم من عدم وجود مسودة اتفاق حتى الآن أو اتفاق على تفاصيل مثل المستوى المرجعي الذي يتم من خلاله خفض الإمدادات.

وأفاد أحد مصادر أوبك بأن "المشكلة الأولى هي أنه يتعين علينا أن نخفض مستوى الإنتاج الحالي الآن، وليس العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة". وأضاف: "القضية الثانية هي أنه يجب على الأمريكيين القيام بدور".

وتعمل "أوبك+" على خفض غير مسبوق للإنتاج النفطي، يعادل حوالي 10% من المعروض العالمي أو عشرة ملايين برميل يومياً، وهو ما تتوقع الدول الأعضاء أن يكون جهداً عالمياً يشمل الولايات المتحدة.

ووصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 18 عاماً في 30 مارس بسبب تراجع الطلب جراء إجراءات العزل العام التي اتخذتها الحكومات لاحتواء تفشي فيروس كورونا وفشل "أوبك" والمنتجين الآخرين بقيادة روسيا في تمديد صفقة سابقة بشأن قيود الإنتاج التي انتهت في 31 مارس، علماً أن واشنطن لم تلتزم حتى الآن بالانضمام إلى هذا الجهد.

وحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، السعودية مسؤولية انهيار الأسعار، فيما قال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: إن وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتبارًا من الأول من أبريل، مما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يهتم بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على الإطلاق، معتبراً أن أعضاءها يدمرونها بأنفسهم.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت: "أوبك لا تهمني على الإطلاق، إلا أنهم يدمرون أنفسهم". وأضاف ترامب انه مستعد لفرض رسوم على واردات النفط إذا كان ذلك أمراً ضرورياً، مشيرا ًإلى أنه سيفعل ما يتعين عليه القيام به لحماية الاقتصاد الأمريكي.

وأكد ترامب مراراً، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تتكبد خسائر كبيرة بسبب الأوضاع الحالية في أسواق النفط العالمية، مشدداً على ضرورة توصل روسيا والسعودية إلى اتفاق حول خفض الإنتاج النفطي.