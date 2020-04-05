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رقم الخبر: 279071 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 16:25 الاقسام: محليات  
الحرس الثوري يشيد 6 مستشفيات ميدانية في انحاء ايران
ضمن نشاطاته في مكافحة كورونا..

الحرس الثوري يشيد 6 مستشفيات ميدانية في انحاء ايران

أعلن قائد مقر النجف الاشرف في القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد نظر عظيمي عن تشييد 6 مستشفيات ميدانية في مختلف انحاء ايران بهدف مكافحة فيروس كورونا.
وقال عظيمي، في تصريح أدلى لارنا به على هامش بدء عمليات الدفاع البايولوجي في محافظة همدان اليوم الاحد، ان الحرس الثوري قد وضع جميع امكانياته وطاقاته لدعم وزارة الصحة في البلاد ضمن نشاطات مكافحة فيروس كورونا.
واضاف: ان مقر النجف الاشرف كان قد بدأ مناوراته في محافظات همدان وايلام وكرمانشاه منذ 24 آذار/ مارس الماضي وماتزال عمليات التعقيم مستمرة في مختلف المدن وفق الاولويات التي تحددها جامعات الطب .
وتابع: ان بعض أقسام مستشفى الامام الحسين (ع) بمدينة كرمانشاه قد تم تخصيصها لمعالجة المصابين بهذا الفيروس.
ولفت الى انه فضلا عن الكوادر العلاجية في الحرس الثوري يتم استخدام المتقاعدين ممن لديهم تخصصات في المجالات الصحية لتقديم الخدمات للمصابين ضمن الجامعات الطبية.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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