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رقم الخبر: 279070 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 13:40 الاقسام: محليات  
المسؤولون الافغان يثمنون مساعدة ايران في معالجة رعاياهم بالمجان

المسؤولون الافغان يثمنون مساعدة ايران في معالجة رعاياهم بالمجان

اعرب المسؤولون الافغان عن شكرهم وتقديرهم للجمهورية الاسلامية على تقديم العلاج المجاني للمهاجرين الافغان المصابين بفيروس كورونا.

وقدمت وتقدم الجمهورية الاسلامية الايرانية الرعاية الصحية الكاملة والعلاج للمصابين بفيروس كورونا للافغان المهاجرين والمقيمين فيها وبالمجان. ونفى المتحدث بإسم وزارة المهجرين في افغانستان ماتناقلته بعض الوكالات عن وفاة 50 افغاني في ايران نتيجة الاصابة بفيروس كورونا وقال : ان عدد هولاء المهاجرين الذين توفوا في ايران نتيجة الاصابة بفيروس كورنا هو 16 شخص فقط . واعلنت وكالات الانباء في افغانستان نقلا عن المسؤولين هناك ان الجمهورية الاسلامية اتخذت قرارا بعلاج الافغان المصابين بفيروس كورونا بالمجان في مراكزها الطبية والعلاجية . كما اعرب وزير شؤون المهاجرين الافغان " سيد حسين عالمي بلخي " وعلى حسابه الخاص في موقع فيس بوك عن شكره وتقديره للجمهورية الاسلامية على تقديمها المساعدات الانسانية ومنها العلاج المجاني للمهاجرين الافغان فيها .وخص بالذكر مساعد وزير الداخلية ورئيس اللجنة الاجتماعية لمكافحة كورونا " حسين ذوالفقاري". وذكرت صحيفة الصباح الافغانية ان مايقارب 2.5 مليون مواطن افغاني يقيمون في ايران منذ اكثر من اربعة عقود من الزمان وان الجمهورية الاسلامية تقدم لهم جميع الخدمات التعليمية والصحية بالمجان .

 
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مصدر الخبر: ارنا
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