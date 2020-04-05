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رقم الخبر: 279067 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 13:34 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني : استئناف بعض المشاغل مطلع الاسبوع القادم

الرئيس روحاني : استئناف بعض المشاغل مطلع الاسبوع القادم

أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني انه سيتم السبت القادم استئناف بعض المشاغل والمكاسب والأعمال في محافظات البلاد، وبعدها بأسبوع ستستأنف هذه المشاغل في محافظة طهران.

وفي حديث له اليوم الأحد في اجتماع المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا ، أوضح روحاني ان استئناف هذه المشاغل والأعمال لايشكل مخاطرة فيما يخص الاجراءات المتخذة ضد انتشار كورونا، وستلتزم هذه المشاغل بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة . وشدد على أن عودة بعض المشاغل والاعمال والنشاطات الاقتصادية لايعني نسيان التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي ، فعلى كل فرد أن يلتزم البقاء في بيته مادامت ليست هناك ضرورة للخروج. وفيما يتعلق بدوائر الدولة اعلن روحاني ان هذه الدوائر ستستأنف عملها ابتداء من الاسبوع القادم بحضور ثلثي الكادر ، على أن يتمتع الثلث الباقي بأجازة وبالتناوب، ويكون الدوام من الساعة الثامنة صباحا الى الثانية بعد الظهر. واشاد رئيس الجمهورية بقطاع النقل في البلاد مشيرا الى أن البضائع التي كان ينبغي ان تنقل من الموانئ الى المصانع أو الى المراكز الاستهلاكية ، تم نقلها بفضل الحركة الدؤوبة لوسائل النقل كالطائرات والقطارات والشاحنات. واشار روحاني الى أن من غير المعروف حتى الآن طريقة عمل وانتشار فيروس كورونا ، وان الاخصائيين لم يحددوا كيف سيكون الوضع بعد شهر أو شهرين ، وبالتالي لابد من الانتظار والترقب مع الالتزام بالتعاليم الصحية.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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