وفقا لموقع بريطاني فقد اشترى الرجل الصيني الصاروخ لإطلاقه بتكلفة وصلت إلى 40 مليون يوان أي حوالي 5.6 مليون دولار، وهو مواطن يعيش في وسط الصين. ونشرت صحيفة الشعب اليومية الصينية هذا الخبر، بأن رجل صيني اشترى الصاروخ بتجربة إطلاقه من منصة التسوق عبر الإنترنت (تاوباو)، وأطلق الصاروخ التجاري ، من مدينة ووهان بمقاطعة هوبي التي شهدت قبل ذلك إطلاق 8 صواريخ تجارية. وكان قد أعلن الموقع التجاري للمشتركين أنهم بوسعهم طلاء الصاروخ ومنصة الإطلاق، وكذلك بإمكانهم التحكم في الإطلاق. وانتشرت الإعلانات بموعد إطلاق الصاروخ من خلال خاصية البث المباشر وكانت برئاسة مذيعة التسوق الشهيرة وي با، مما دفع الكثير للتكهن بأنها كذبة أبريل، ولكن صحيفة جلوبال تايمز الوطنية أكدت أن إطلاق الصاروخ أمر حقيقي. ويعد هذا أول بث مباشر لعملية بيع وإطلاق صاروخ في العالم، والذي قد نال إعجاب ومشاهدة الكثير عبر الإنترنت، حيث حصدأكثر من مليوني مشاهدة وقت إطلاقه، وأشار البعض إلى ان فيديو إطلاق الصاروخ من ووهان يعد وسيلة لجذب انتباه الكثير إلى المدينة التي اشتهرت بأنها مركز انطلاق الفيروس فقط.