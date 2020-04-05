قال رئيس نقابة منتجي الادوية في ايران " محمد باقر ضياء " ان ستراتيجية منظمة الغذاء والدواء حيال فاعلية دواء فاويبيراوير في علاج مرض كورونا صحيحة وعلمية وحاليا تقوم باجراء تجارب سريرية لدراسة فاعليته ومن ثم انتاجه تجاريا .

واضاف ضياء اليوم الاحد لارنا : لم يتم التوصل عالميا لانتاج دواء خاص لعلاج فيروس كورونا او مرض كوفيد 19 وحاليا يتم استخدام الادوية الموجودة وذلك للحيلولة دون ارتفاع عدد الوفيات جراء هذا الفيروس

وبين ضياء ان الادوية المستخدمة حاليا بهذا الشأن بعضها مضادة للفيروسات وبعضها لتقوية جهاز المناعة والبعض منها تستخدم في حماية الخلايا للحيلولة دون تكاثر الفيروس بهدف احتواء الفيروس وعلاج المصابين .

واضاف ان الادوية الموجودة حاليا لاتعالج مصابي كورونا نهائيا ولكن التجارب السريرية تشير الى فاعلية نسبية لبعضها ومنها دواء فاويبيراوير الياباني لعلاج الانفلونزا ولم يحصل على موافقة FDA ( منظمة الغذاء والدواء الامريكية ).

لذلك يجب التعامل معه بحذر ولكن اداء ايران كان افضل من اوروبا في استخدامه.

واضاف ان السلطات الصحية في الصين استخدمت الدواء في مدينة يوهان لعلاج المصابين بكورونا وكانت له نتائج جيدة في القضاء على هذا المرض.

واعلن ضياء ان منظمة الغذاء والدواء الايرانية سمحت باجراء تجارب سريرية لاختبار فاعلية الدواء في علاج مصابي كوفيد 19 مبينا ان مراحل الاختبار متعددة وقد تستغرق وقتا ليس بالقليل لضمان النتائج.