واصدر مدير صحة النجف رضوان كامل الكندي، الاحد، بيانا بعد تسجيل ست اصابات جديدة بكورونا في المحافظة الواقعة جنوب العاصمة العراقية بغداد. وقال في بيان له: نعلن للمواطنين عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم الاحد، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء 98 فحصا مختبريا وعلى النحو التالي: - ست حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا توزعت على: حي الجامعة والجديدة الرابعة وحي القدس وحي القادسية الثانية – قرب المطار وحي الرحمة وقضاء المناذرة. واضاف "بذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي: 181حالة مؤكدة 53 شفاء 5 حالات وفاة حالتان مغادرتان الى بلدهما ايران. واكد "اتخاذ دائرتنا كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم واستمرارها وبكافة ملاكتها وعلى مدار الساعة في فحص وتشخيص الحالات المرضية وتقديم جميع الخدمات الصحية للمصابين والملامسين"، داعيا "جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض". من جهتها اعلنت وزارة الصحة في منطقة كردستان العراق تسجيل 18 إصابة جديدة بفايروس كورونا في أربيل، وقالت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام كردية، إنه "تم تشخيص 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا"، مبينةً أن "المصابين الجدد هم 8 رجال و6 نساء و4 أطفال من عدة أحياء في أربيل". وأشارت الوزارة، إلى أن المصابين الجدد "جميعهم من المتلامسين مع مصابة شاركت في مجلس عزاء أقيم في حي كاريزان". اما في كربلاء فقد اعلنت دائرة صحة المحافظة في بيان لها أن "سبعة مصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء اليوم الاحد"، مضيفة ان "نتائج التحاليل المختبرية لهم كانت سلبية، اي خالية من الفايروس".