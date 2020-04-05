وقال بيان صادر عن "التحالف"، يوم السبت، إن "التحالف يقوم بمغادرة قاعدة التقدم الجوية (الحبانية) ونقل معدات ومباني بما يقرب من مبلغ 3.5 مليون دولار إلى الحكومة العراقية". وبحسب البيان فإنه "سيغادر 500 منتسب من أفراد التحالف"، مضيفاً أن" قوات الأمن العراقية كانت وما زالت قادرة على التصدي لداعش في محافظة الأنبار". وكانت معلومات سابقة أفادت أن التحالف بقيادة الجيش الأميركي في العراق سيسلّم موقعه في الحبّانية بمحافظة الأنبار يوم السبت، وأوضحت المعلومات أن التحالف قدّم موعد التسليم الذي كان مفترضاً يوم الإثنين المقبل، وأنه سينفّذ التموضع برياً وجوياً. وكانت قوات التحالف الأميركي انسحبت في الـ19 من شهر آذار/مارس الماضي من القائم وسلمت منشآتها للقوات العراقية، وفي 26 من الشهر ذاته سلّم التحالف الأميركي قاعدة القيارة جنوب نينوى أيضاً إلى القوات العراقية. وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية يحيى رسول الأربعاء الماضي، أن "الأمن في البلاد إضافة إلى سير العمليات ضد فلول تنظيم داعش، لم يتأثرا بانسحاب القوات الأميركية من قواعد عسكرية في العراق". وقال رسول نّ "الجيش العراقي هو من يمسك الأرض وهو من قاتل تنظيم داعش وهو من حرر الأراضي العراقية".