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رقم الخبر: 279059 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 13:01 الاقسام: دوليات  
عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 300 ألف

عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 300 ألف

تجاوز عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، يوم السبت حاجز 8 الاف حالة فيما تجاوزت حصيلة الاصابات 300 الف شخص.

وسجلت في الولايات المتحدة، حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة مساء السبت، 8137 وفاة جراء عدوى فيروس كورونا "COVID-19"، بارتفاع وصل حاليا 733 حالة جديدة مقارنة مع يوم الجمعة. وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس حتى الآن 300028 حالة، ما يعادل أكبر من ربع الحالات المسجلة في العالم كله، بعد ارتفاع حاد لعدد المصابين في البلاد بواقع 22867. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والثالثة من حيث حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد. ويتعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن الرئيس الأمريكي يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء "يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون"، وذلك تزامنا مع ضغوط من قبل قطاع العمل الخاص الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب إغلاق اقتصاد البلاد والقيود التي تم فرضها.

 
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مصدر الخبر: وكالة مهر
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