أعلنت جامعة العلامة طباطبائي في طهران عن التوقيع على اتفاق مع جامعة ورمز الالمانية في المجالات الاكاديمية وتبادل الطلبة الجامعيين.

وأوردت الجامعة في بيان: انه بفضل التعاون البناء مع جامعة ورمز الالمانية بات بالامكان منح فرص بحثية لطلبتها في هذه الجامعة ضمن إطار تبادل الطلبة الجامعيين بمدة تتراوح بين فصل الى فصلين دراسيين. وأضافت الجامعة انه بالامكان تبادل الطلبة الجامعيين في جميع المراحل الدراسية (الاجازة والماجستير والدكتوراه) مع الاخذ بنظر الاعتبار نيل الطلبة الراغبين على درجات متفوقة.