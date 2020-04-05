ونشر المخرج اوليفر ستون مقالا في صحيفة "ديلي نيوز" الاميركية انتقد فيها الحظر الاميركي الجائر ضد ايران في ظل انتشار فيروس كورونا. واشار ستون الى رفض عدة دول من بينها اميركا السماح لسفينة سياحية اميركية اصيب ركابها بفيروس كورونا الرسو في احد موانئها، مشيدا بموافقة كوبا باستقبالها في أحد موانئها واصفا هذا الاجراء بانه مؤشر على وحدة وتضامن المجتمع الدولي وعمل انساني يحتاجه العالم الآن. وتطرق المخرج الاميركي الى الاجراءات الاحادية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد بلدان مثل ايران وفنزويلا في الظروف الراهنة، وقال: للاسف تتصرف الحكومة الفيدرالية في واشنطن عكس ذلك تماما في الظروف الحالية ، حيث تقوم باستدعاء جميع موظفيها في فيلق السلام من جميع أنحاء العالم، والأسوأ من ذلك ، تشديد العقوبات ضد دول مثل كوبا وإيران وفنزويلا ونيكاراغوا منذ تفشي فيروس Covid-19، من الواضح أن الولايات المتحدة حولت الفيروس إلى سلاح ضد هذه الدول. واشار ستون الى انتشار فيروس في ايران، واعتبر ان ذلك قد اثار مخاوف العديد من الخبراء الدوليين في المجال الصحي، وقال: في هذه الظروف، أعاقت اجراءات الحظر الأميركية الاقتصاد الإيراني وألحقت الضرر بنظام الرعاية الصحية في البلاد وقدرته على مكافحة وباء كورونا. واشار ستون الى دور اميركا في انتشار فيروس كورونا في ايران ، وقال: ان ايران اعلنت انه في كل 10 دقائق تحدث حالة وفاة بفيروس كوفيد – 19 ، كما حذرت من احتمال وفاة الملاييين من المواطنين بسبب هذا الفيروس، الملايين! وفي حالة وقوع مثل هذا الحادث، ستقع المسؤولية الأخلاقية والقانونية الى حد كبير على للحكومة الأميركية لأنها ساهمت بوعي في انتشار هذا الوباء الواسع الانتشار في ايران. وأوليفر ستون هو مخرج وسيناريست أميركي، حائز على جائزة الأوسكار ثلاث مرات (جائرتين للأخراج وجائزة للسناريو)، عرف عنه انتقاده للمجتمع الأميركي و سياسة الحكومة الأميركية، أخرج في عام 2006 فيلم عن أحداث 11 أيلول/سبتمبر.