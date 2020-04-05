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رقم الخبر: 279055 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 13:01 الاقسام: رياضة  
إيران تواجه روسيا في الدوري العالمي للشطرنج على الانترنت

إيران تواجه روسيا في الدوري العالمي للشطرنج على الانترنت

سيواجه فريق الشطرنج الإيراني عبر الإنترنت منافسه الروسي مساء اليوم الأحد ، الساعة 10 مساءً ، بمشاركة 30 أستاذًا والعشرات من لاعبي الشطرنج.

ويقام الدوري العالمي لبطولة الشطرنج عبر الإنترنت ضمن المجموعة الاولى التي تضم منتخبات إيران وروسيا وأوكرانيا وكازاخستان وصربيا وفرنسا والأرجنتين والبيرو. وتبدأ المسابقة بين المنتخبين في الساعة 22:00 اليوم الأحد ، حيث سيخوضان ثلاث منافسات هي الصاعقة 1 | 1 ، بليتس 2 | 5 والسرعة 2 | 10. وبإمكان المنتخب الإيراني أن يكون ضمن دوري الأبطال إذا فاز بنتيجة 3-0 في مواجهة روسيا.

 
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مصدر الخبر: فارس
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