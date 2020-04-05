إيران تواجه روسيا في الدوري العالمي للشطرنج على الانترنت سيواجه فريق الشطرنج الإيراني عبر الإنترنت منافسه الروسي مساء اليوم الأحد ، الساعة 10 مساءً ، بمشاركة 30 أستاذًا والعشرات من لاعبي الشطرنج.