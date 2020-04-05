وأفاد بيان المكتب الدولي للمعارض -ومقره باريس- بأن "حكومة الإمارات العربية المتحدة طلبت رسميا تأجيل إكسبو دبي 2020 العالمي". وأضاف "عقب مشاورات مع المكتب الدولي للمعارض والدول المشاركة والأطراف المعنية الرئيسية، اقترحت الإمارات تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022 كموعد جديد لإكسبو 2020 دبي". وطلبت الإمارات كذلك الحصول على موافقة لمواصلة استخدام "إكسبو 2020 دبي" كاسم رسمي للمناسبة رغم التأجيل. وذكر المكتب الدولي للمعارض أنه سيعقد اجتماعا عبر الإنترنت في 21 أبريل/نيسان الجاري لمناقشة "الخيارات المرتبطة بتغيير التواريخ". وأفاد البيان بأن "طلب الحكومة الإماراتية أُرسل بعد نقاشات معمّقة بين اللجنة التحضيرية لإكسبو دبي 2020 والمنظمين والمكتب الدولي للمعارض بشأن تداعيات وباء كوفيد-19 العالمي". وأشار إلى أن "القرار النهائي بشأن تغيير التواريخ لا يمكن اتخاذه إلا عبر تصويت ثلثي الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض لصالح ذلك". وكانت دبي تأمل جذب نحو 25 مليون زائر للحدث، الذي يستمر ستة شهور، ويكلف مليارات الدولارات، وكان من المقرر أن ينطلق في 20 أكتوبر/تشرين الأول هذا العام. ليس أول معرض يؤجل وألغت أو أجلت دبي سلسلة مناسبات اقتصادية وثقافية وترفيهية عديدة خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية تفشي الفيروس. ومن أبرز المعارض الدولية التي أُجلت بسبب فايروس كورونا "المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية" الذي تأجل إلى أغسطس/آب 2020، بعد أن كان مقررا إقامته في 9 مارس/آذار الماضي. كما أعلن منظمو معرض دبي الدولي للقوارب (التجمع الأكبر من نوعه للقوارب الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) تأجيله إلى نوفمبر/تشرين الثاني بسبب انتشار فيروس كورونا، وكان المعرض سيقام في الفترة من 10 إلى 14 مارس/آذار الماضي بمرفأ دبي. وكشفت الإمارات عن 1505 إصابات بكوفيد-19 وعشر وفيات، وطبقت إجراءات عزل تام للحد من تفشي الوباء، شملت حظر تجول ليلي.