وجاء في بيان صادر عن الاستخبارات أنّ فاروقي اعتُقل مع 19 عنصراً من التنظيم بينهم المسؤول العسكري للتنظيم في أفغانستان ويدعى قاري زاهد، الملقب في التنظيم باسم معاذ، والقيادي سيف الله الملقب بطلحة الباكستاني وهو مسؤول التجنيد في التنظيم الارهابي. وأوضح البيان أنّ فاروقي أكد من خلال اعترافاته وجود علاقات منسقة بين "داعش" وجماعة "شبكة حقاني" المسلحة و"جيش طيبة"، وكذا مع استخبارات في المنطقة دون تحديدها، لافتاً إلى أنّ الاعترافات تشير إلى أنّ العلاقات بين "داعش" الارهابي وباقي التنظيمات المسلحة الأخرى تعززت في الفترة الأخيرة. كما أشار البيان إلى أنّ أسلم فاروقي شغل مناصب عديدة في التنظيم قبل أن يتولى زعامة "ولاية خراسان"، إذ كان مسؤول العمليات الارهابية في مدينة بيشاور الباكستانية، ثم مسؤول العمليات في مقاطعة خيبر القبلية، ومسؤول العمليات العسكرية في مديرية أتشين بإقليم ننجرهار شرقي أفغانستان على الحدود مع باكستان. وتولى فاروقي زعامة تنظيم "ولاية خراسان" الارهابي بداية عام 2019 بعد إزاحة التنظيم أبو عمر الخراساني من زعامة الفرع؛ بسبب الهزائم المتكررة التي تكبدها التنظيم في شرق أفغانستان. يذكر أن فاروقي كان عضواً فعالاً في حركة "طالبان" باكستان، قبل أن ينشق عنها وينضم إلى تنظيم "داعش"، وكان من أوائل قادة التنظيم. وكان "داعش" الارهابي قد أعلن تشكيل "ولاية خراسان"، في يناير/ كانون الثاني 2015، واستطاع التنظيم توسعة دائرة نفوذه في عدد من الأقاليم الأفغانية وفي منطقة القبائل الباكستانية، ولكن بعد مقتل مؤسس "ولاية خراسان" حافظ سعيد خان في غارة للقوات الأجنبية في شرق أفغانستان، في أغسطس/ آب 2016 تراجع نفوذ "داعش". وحتى في ظل تراجعه، ما يزال تنظيم "داعش" ينفذ عمليات إرهابية بين الفينة والأخرى في مختلف مناطق أفغانستان، وتحديداً في العاصمة كابول.