وقال صميمي في تصريح له اليوم الاحد، ان عملية صياغة البرامج التكنولوجية لمركز ابحاث الفضاء ومعاهد الابحاث التابعة له قد بدات قبل فترة وتمت دراستها خلال الاسابيع الاخيرة من العام الماضي. واضاف، انه استمرار لذلك عقدت السبت جلسة بمشاركة رؤساء معاهد الابحاث التابعة لمركز ابحاث الفضاء الايراني لمناقشة البرامج المتعلقة بالعام الجاري حيث تمت المصادقة عليها وابلاغها للتنفيذ. واوضح بانه خلال الجلسة التي عقدت بصورة فيديو كونفرانس تم اتخاذ القرار حول مواصلة البرامج الرئيسية الجارية لمركز ابحاث الفضاء الايراني مثل القمرین الصناعیين "بارس 1" و"ناهيد2" ومنظومة النقل المداري وبالون الاتصالات وبرامج التنمية التكنولوجية، وكذلك تم اتخاذ القرار حول تعريف وتصديق البرامج الجديدة. واكد انه في ضوء الظروف الراهنة التي يتفشى فيها فيروس كورونا فقد تم الاخذ بنظر الاعتبار جميع التعليمات المتعلقة بالعزل الاجتماعي والعمل كذلك على التقدم بمشاريع الصناعة الفضائية بدقة وبصورة جادة.