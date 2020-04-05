وأضاف موسوي في تغريدته، "ان الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن "الدبلوماسيين" الأميركيين لطالما كانوا متورطين في الانقلابات، وتسليح الإرهابيين، والتحريض على العنف الطائفي، ودعم عصابات المخدرات، وممارسة البلطجية ضد الحكومات والشركات، والتجسس حتى على حلفاء الولايات المتحدة، ومعاشرة الدكتاتوريين، والجزارين والإرهابيين وهلم جرا. وتابع: "لكن بومبيو (المدير السابق للسي.آي.إيه ووزير الكراهية الحالي) وأسياده تقدموا بـ"العمل" اليوم الى مرحلة جديدة؛ أي الى مرحلة الإرهاب الطبي. ولهذا فقد دعاه ضميره المثقل بالذنوب للإلتجاء الى إلقاء اللائمة على الآخرين". وقد اتهم أخيرا وزير خارجية ترامب الذي اشتهر بوزير الكراهية فضلا عن اتصافه بالتعطش للحرب، الدبلوماسيين الإيرانيين بأنهم متورطين في عمليات الاغتيال والمؤامرات لتنفيذ عمليات التفجير في أوروبا على مر السنين الماضية (حسب مزاعمه).