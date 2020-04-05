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رقم الخبر: 279044 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 13:15 الاقسام: محليات  
موسوي: لطالما انهمك الدبلوماسيون الأميركيون في دعم الإرهابيين

موسوي: لطالما انهمك الدبلوماسيون الأميركيون في دعم الإرهابيين

نشر المتحدث باسم الخارجية "سيد عباس موسوي" تغريدة السبت، في رد على تغريدة وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو"، كتب فيها: "لطالما انهمك الدبلوماسيون الأميركيون في تجهيز ودعم الإرهابيين".

وأضاف موسوي في تغريدته، "ان الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن "الدبلوماسيين" الأميركيين لطالما كانوا متورطين في الانقلابات، وتسليح الإرهابيين، والتحريض على العنف الطائفي، ودعم عصابات المخدرات، وممارسة البلطجية ضد الحكومات والشركات، والتجسس حتى على حلفاء الولايات المتحدة، ومعاشرة الدكتاتوريين، والجزارين والإرهابيين وهلم جرا. وتابع: "لكن بومبيو (المدير السابق للسي.آي.إيه ووزير الكراهية الحالي) وأسياده تقدموا بـ"العمل" اليوم الى مرحلة جديدة؛ أي الى مرحلة الإرهاب الطبي. ولهذا فقد دعاه ضميره المثقل بالذنوب للإلتجاء الى إلقاء اللائمة على الآخرين". وقد اتهم أخيرا وزير خارجية ترامب الذي اشتهر بوزير الكراهية فضلا عن اتصافه بالتعطش للحرب، الدبلوماسيين الإيرانيين بأنهم متورطين في عمليات الاغتيال والمؤامرات لتنفيذ عمليات التفجير في أوروبا على مر السنين الماضية (حسب مزاعمه).

 
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مصدر الخبر: ارنا
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