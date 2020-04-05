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رقم الخبر: 279042 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 13:06 الاقسام: محليات  
السفارة الايرانية في مدريد تصدر بيانا حول الايرانيين الراغبين بالعودة الى البلاد

السفارة الايرانية في مدريد تصدر بيانا حول الايرانيين الراغبين بالعودة الى البلاد

اصدرت سفارة الجمهورية الاسلامية في مدريد، بيانا امس حول الرعايا الايرانيين الذين يرغبون بالعودة الى البلاد بعد تفشي فيروس كورونا في اسبانيا.

وجاء في هذا البيان، انه نظرا للظروف الراهنة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في اسبانيا وانعدام رؤية مستقبلية قصيرة الامد لحل هذه الازمة والمترتبة عليها، فقد اتصل بعض المواطنون الايرانيون الاعزاء لدى اسبانيا بالسفارة الايرانية للاستفسار عن امكانية الاستفادة من خدماتها لغرض اعادتهم الى ايران. واضافت السفارة الايرانية في بيانه، "ان هذه البعثة تبذل جهدها من اجل توفير الرخاء لهؤلاء الاعزاء عبر التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية والنقل الجوي في اسبانيا، وبما يتيح الامكانية لتسيير رحلات جوية مستأجرة بين مدريد وطهران ليتم نقل الرعايا الايرانيين الراغبين في العودة الى ارض الوطن.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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