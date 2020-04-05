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رقم الخبر: 279041 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 13:01 الاقسام: محليات  
الحظر الأميركي عرقل مكافحة إيران لفيروس كورونا

الحظر الأميركي عرقل مكافحة إيران لفيروس كورونا

اكد عمدة طهران "بيروز حناجي" إن اجراءات الحظر الاميركي الجائر ضد إيران قد عرقلت الجهود في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، كتب عمدة طهران: في حين أن معيار الحكم الرشيد خلال القرن الماضي كان "فكر عالميا، تصرف محليا "، علينا اليوم أن نفكر ونتصرف محليا وعالميا على حد سواء". وأضاف أن "الوقت ليس مناسبا لاتخاذ السياسات الإنتقامية"، معتبرا أن "اجراءات الحظر الإقتصادية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران عرقلت جهودنا في مواجهة فيروس كورونا". وأضاف حناجي، إن تداعيات مثل هذه السياسات والتصرفات غير المسؤولة لا تقتصر على إيران فحسب. فانهم قد ألحقوا الأذى بالشعب الأمريكي أيضا. و في الحقيقة، إن رفض إدارة دونالد ترامب وقف حربها الاقتصادية ضد إيران يعيق بشكل مباشر جهودنا لمكافحة الفيروس، الذي لا يعرف حدودا. فهل من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أن تصبح جائحة كورونا دائمة؟ وأشار عمدة طهران الى ان الإدارة الحضرية في إيران تواجه أزمة غير مسبوقة في مجال الصحة جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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