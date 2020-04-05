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رقم الخبر: 279037 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 10:39 الاقسام: اقتصاد  
القنصل الايراني في السليمانية يعلن حل مشكلة شاحنات الوقود في برويزخان

القنصل الايراني في السليمانية يعلن حل مشكلة شاحنات الوقود في برويزخان

اعلن القنصل الايراني العام في مدينة السليمانية مهدي شوشتري عن حل مشكلة شاحنات الوقود الايرانية التي دخلت عبر حدود برويزخان الى الاراضي العراقية واقليم كردستان العراق.

وقال شوشتري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم السبت، انه اثر المتابعات التي اجريت مع المسؤولين المعنيين في اقليم كردستان العراق فقد تم حل مشكل توقف شاحنات الوقود الايرانية في الاراضي العراقية بتفريغ شحنات وقودها في شاحنات عراقية. واضاف، انه اثر القيود المفروضة من قبل اقليم حكومة كردستان العراق لم يُسمح لهذا الشاحنات بالتحرك نحو مقاصدها لتفريغ حمولتها، حيث اجرت القنصلية الايرانية العامة في السليمانية مفاوضات مع المسوؤلين في اقليم كردستان العراق. وقال، ان نحو 70 شاحنة وقود ايرانية كانت متوقفة لاكثر من اسبوع في الجانب العراقي لمعبر برويزخان الا انه تم البدء يوم امس بعملية تفريغ الوقود بشاحنات عراقية.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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