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رقم الخبر: 279036 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 10:39 الاقسام: اقتصاد  
مجلس الشورى الاسلامي يبحث مشروع الاكتفاء الذاتي في انتاج السلع الاساسية

مجلس الشورى الاسلامي يبحث مشروع الاكتفاء الذاتي في انتاج السلع الاساسية

عقدت السبت الجلسة السادسة للجنة الخاصة لدعم الانتاج الوطني للبحث في مشروع الاكتفاء الذاتي للمحافظات في انتاج السلع الاساسية بمشاركة اعضاء اللجنة ومساعدي وزارات "الصناعة والمناجم والتجارة" و"الاقتصاد والمالية" و"الجهاد الزراعي".

وعقدت الجلسة عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية من الجانبين، حيث قدم مندوبو الوزارات برامجهم حول تحقق النهضة الانتاجية وخفض التداعيات والتبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. ومن القضايا المطروحة في الجلسة كيفية زيادة الصادرات والسيطرة على الواردات في ضوء انخفاض العوائد النفطية وكيفية تنفيذ قانون الاستفادة القصوى من القدرات الانتاجية والخدمية في توفير حاجات البلاد. وقدمت وزارة الجهاد الزراعي تقريرا عن خفض الواردات وزيادة انتاج وصادرات المحاصيل الزراعية وكذلك مشاريع زيادة الانتاجية كالمشاريع المنفذة في محافظات خوزستان وايلام وسيستان وبلوجستان والتي تم تدشين بعضها. ومن القضايا التي نوقشت خلال الجلسة، التخطيط لانتاج 13 مليون طن من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه السلعة الاساسية وكذلك تنفيذ مشاريع الاكتفاء الذاتي في انتاج السكر والزيت والشاي والمواد الاولية التي يحتاجها القطاع الزراعي.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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