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رقم الخبر: 279035 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 10:40 الاقسام: اجتماعيات  
عجوز ايرانية عمرها 102 عام تتعافى من مرض كورونا

عجوز ايرانية عمرها 102 عام تتعافى من مرض كورونا

اعلن مدير شؤون العلاج في مؤسسة الضمان الاجتماعي بمحافظة زنجان شمال غرب ايران عن تعافي عجوز بالغة من العمر 102 من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال جواد عابدي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" السبت ان هذه العجوز البالغة من العمر 102 عام كانت قد اصيبت بفيروس "كوفيد -19" حيث رقدت في مستشفى "الامام الحسين (ع)" في مدينة زنجان بعد تدهور حالتها الصحية الا انه وفي ظل جهود الكوادر الطبية استعادت عافيتها بعد 8 ايام حيث غادرت المستشفى لتعود الى احضان اسرتها. وكان رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور قد اعلن السبت في احدث احصائية حول فيروس كورونا في البلاد، ان عدد المصابين بلغ 55 الفا و 743 والمتعافين 19 الفا و 736 والمتوفين 3452 شخصا.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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