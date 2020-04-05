اعلن مدير عام ادارة الطرق بين المدن في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران عن نقل اكثر من 230 الف طن من السلع الاساسية من ميناء "الامام الخميني (رض)" منذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) لغاية الان.

وقال غلام عباس بهرامي نيا في تصريح له السبت بهذا الصدد، انه نظرا للميزة التي يحظى بها ميناء "الامام الخميني (رض)" فان اكثر من 60 بالمائة من السلع الاساسية تستورد عبر هذا الميناء. واوضح بان السلع الاساسية تشمل القمح والارز والاسمدة الكيمياوية والذرة والصويا واضاف، انه تم خلال العام الماضي نقل نحو 14 مليون طن من السلع الاساسية من ميناء "الامام الخميني (رض)" الى سائر نقاط البلاد وتم منذ بداية العام الجاري نقل 230 الف طن من هذه السلع من الميناء بواسطة 10 الاف شاحنة. وصرح بهرامي نيا بان عمليات التعقيم والتطهير للوقاية من فيروس كورونا في المحطات ومنها محطة ميناء "الامام الخميني (رض)" تجري بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة.