ونشر جهانغيري تغريدة اليوم الاحد تغریدة له هنأ فيها "يوم الشباب" في ايران في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا واكد ان الشباب الايرانيين يحملون راية التضامن ويعملون على تقديم الخدمات على مختلف الاصعدة الصحية والتعليمية و في مجالين الصناعة و الانتاج في ظل الظروف الجديدة التي تعيشها البلاد. واشار الى مشاركة الشباب الايرانيين الفاعلة في مكافحة فيروس كورونا من خلال حمل راية التضامن الاجتماعي والسعي الى تحريك عجلة الصحة والعلاج والتعليم والانتاج والصناعة في البلاد في ظل هذه الظروف. وخاطب الشباب الايرانيين قائلا: ايها الشباب الاعزاء انكم تمهدون الطريق لتحقيق التنمية في البلاد. يذكر ان ايران تحتفل بيوم الشباب في الحادي عشر من شعبان في ذكرى مولد علي بن الحسين أكبر أبناء الامام الحسين و هو قد استشهد بكربلاء، وذلك في ربط بين المناسبات القومية بالأحداث الإسلامية.