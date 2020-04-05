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رقم الخبر: 279031 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 10:34 الاقسام: محليات  
جهانغيري: الشباب يحملون راية التضامن الاجتماعي في ايران

جهانغيري: الشباب يحملون راية التضامن الاجتماعي في ايران

قال النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" ان الشباب الايرانيين يحملون راية التضامن الاجتماعي و تقديم الخدمات للمحتاجين في الظروف التي طرأت على البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا.

ونشر جهانغيري تغريدة اليوم الاحد تغریدة له هنأ فيها "يوم الشباب" في ايران في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا واكد ان الشباب الايرانيين يحملون راية التضامن ويعملون على تقديم الخدمات على مختلف الاصعدة الصحية والتعليمية و في مجالين الصناعة و الانتاج في ظل الظروف الجديدة التي تعيشها البلاد. واشار الى مشاركة الشباب الايرانيين الفاعلة في مكافحة فيروس كورونا من خلال حمل راية التضامن الاجتماعي والسعي الى تحريك عجلة الصحة والعلاج والتعليم والانتاج والصناعة في البلاد في ظل هذه الظروف. وخاطب الشباب الايرانيين قائلا: ايها الشباب الاعزاء انكم تمهدون الطريق لتحقيق التنمية في البلاد. يذكر ان ايران تحتفل بيوم الشباب في الحادي عشر من شعبان في ذكرى مولد علي بن الحسين أكبر أبناء الامام الحسين و هو قد استشهد بكربلاء، وذلك في ربط بين المناسبات القومية بالأحداث الإسلامية.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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