  • الأحد ١١ شعبان ١٤٤١
  • الأحد , أبريل 05, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279030 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 10:34 الاقسام: محليات  
الصين ترسل 28 شحنة من المساعدات الطبية الى ايران

الصين ترسل 28 شحنة من المساعدات الطبية الى ايران

اعلن السفير الايراني في بكين " محمد كشاورز زاده" بان الصين ارسلت خلال الايام الماضية 28 شحنة من المساعدات الطبية الی ایران لمواجهة فيروس كورونا.

وقال محمد كشاورز زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" انه وفي ظل الجهود الدؤوبة للزملاء في السفارة الايرانية فقد تم ليلة امس السبت ارسال شحنتين من المساعدات الطبية من قبل الحكومة والشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا في ايران. واضاف كشاورز زادة انه تم لغاية الان ارسال 28 شحنة من المساعدات الطبية والصحية والدوائية المقدمة من الحكومة والشعب الصيني من مدن بكين وشنغهاي وغوانجو الى طهران لمكافحة فيروس كورونا. وبين السفير الايراني ان المساعدات الطبية من قبل الحكومة والشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا شملت اكثر من 10 ملايين كمامة طبية و 500 الف عدة طبية تشخيصية و 300 الف قطعة ملابس خاصة بالاطباء والممرضين ومليونين و 200 الف من الكفوف و 500 غرفة جاهزة للمستشفيات وكذلك كميات كبيرة من الادوية والمعدات الطبية الاخرى . وشملت كذلك مليون كمامة طبية مهداة من رجل الاعمال الصيني " جك ما " .

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0610 sec