وقال الاستاذ في جامعة کاشان محمدرضا مزدیان فرد، في تصريح أدلى به أمام حشد من الصحفيين، تعتمد تركيبة هذا المنتج الجديد على نسبة عالية من حمض الأسيتيك وبيروكسيد الهيدروجين ويخلو من الخصائص الضارة والسامة والمسببة للسرطان مقارنة بالعديد من المعقمات الشائعة في هذه الأيام ويستخدم للقضاء على جميع الجراثيم والفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا "كوفيد 19" في جميع المواد كالمعادن والزجاج والملابس والبلاستيك كما انه مناسب ايضا لتعقيم الفواكه والخضروات.

وأضاف عضو هيئة التدريس في الجامعة: إن المحلول المعقم الجديد قد حاز على تأييد منظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة في صناعات الأغذية والألبان.

وتابع: تم تحضير هذا المنتج في مختبر المياه والبيئة والتنمية المستدامة بجامعة كاشان بدعم من نشطاء في مجال مكافحة كورونا (مؤسسة ولي عصر الخيرية في كاشان) وبتبرعات المانحين ، وسيقدم المعقم مجانًا لشرائح مختلفة من المجتمع بينها الطواقم الطبية والخدمات البلدية، وجميع المحتاجين.



