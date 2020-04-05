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رقم الخبر: 279024 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 19:57 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تُفاحة في اليوم.. تغنيك عن زيارة الطبيب

تُفاحة في اليوم.. تغنيك عن زيارة الطبيب

يُعدّ التفاح من الفاكهة الأكثر زراعةً واستهلاكاً في العالم؛ وكثيراً ما يتردّد المثل القائل: (تُفاحة في اليوم، تغنيك عن زيارة الطبيب)؛ حيث يُدرَج التفاح في لائحة أفضل 10 أطعمة صحيّة؛ فهو يحتوي العديد من المواد الغذائية، والألياف، بالإضافة إلى المواد المضادة للأكسدة، والفلافونويدات (بالإنجليزية: Flavanoids)؛ الأمر الذي يجعل منه غذاءً مساعداً على تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل: السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان.

فوائد التفاح

 للتفاح العديد من الخصائص الغذائية التي تميّزه عن غيره من أنواع الفاكهة؛ فهو يوفّر للجسم الكثير من الفوائد الصحية، وفيما يأتي ذكر بعضها: يساعد على نزول الوزن: وذلك لاحتوائه على الكثيرمن المياه والألياف الغذائية؛ يساعد على تعزيز صحة القلب: يحتوي التفاح على الألياف غير القابلة للذوبان؛ يرتبط بخفض خطر الإصابة بالسكري: أشارت العديد من الدراسات إلى ارتباط تناول التفاح يومياً أو لعدّة مرّات في الأسبوع بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني؛ يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان: أظهرت العديد من الدراسات وجود صلة بين تناول التفاح وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان والوفاة منه؛ يساعد على مكافحة الربو: يساعد التفاح على حماية الرئتين من أضرار عملية الأكسدة؛ يساعد على تعزيز صحّة العظام: يعتقد الباحثون أنّ المركبات المضادة للأكسدة والالتهاب الموجودة في التفاح تساعد على تعزيز كثافة العظام وقوتها؛ يساعد على حماية الدماغ من الشيخوخة: تشير العديد من الدراسات التي تم إجراؤها على الحيوانات إلى قدرة عصير التفاح على منع تراجع النواقل العصبية المسؤولة عن الذاكرة.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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