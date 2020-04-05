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رقم الخبر: 279023 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 19:55 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الذكاء الإجتماعي.. القدرة على بناء العلاقات القويّة
كيفية التعامل مع الناس بذكاء

الذكاء الإجتماعي.. القدرة على بناء العلاقات القويّة

الذكاء الاجتماعي هو القدرة على بناء العلاقات القويّة بنجاح والتعايش مع البيئات الاجتماعية المتعددة، وهو بمثابة المفتاح الأساسيّ للتعامل مع الناس بمُختلف شخصيّاتهم، وفي الحقيقة تفوق أهميته الذكاء العلميّ المبنيّ على التحصيل الدراسيّ.

ومن مميّزات العلاقات القويّة أنّها تُقلل من التوتر والاضطرابات النفسيّة، وعند زيادة مُعدّل الذكاء الاجتماعيّ تزيد قدرة الأدمغة البشرية من توقّع سلوك الآخرين، ومحاكاة تحركاتهم اللاشعوريّة، وترجمة تعبيراتهم الدقيقة، ونغمات أصواتهم، بالإضافة إلى زيادة الوعي الاجتماعي في الاستجابة للطرف المقابل والاستماع له وفهم أفكاره والتعاطف معه، وتقديم تفاعلات سلسة، وأيضاً مُعالجة العديد من الأمور بشكلٍ منطقيّ وصحيح، ويُعتبر الأشخاص الذين يتمتعون بالذكاء الاجتماعيّ هم الأكثر صحّة وإيجابيّة ويحصلون على حياة اجتماعيّة سعيدة.

هنالك العديد من الأمور التي تُمكن الفرد من التعامل مع الناس بذكاء ومنها: إتقان مهارات المحادثة يترك الناس انطباعهم الأول عند إجرائهم المحادثة الأولى مع غيرهم، وغالباً ما تُجسّد هذه المحادثة المحور الأساسي لإعادة التعامل معهم، فاستخدام المهارات الصحيحة عند الحوار ينم عن ذكاء المتحدث، وفيما يلي أهم مهارات المحادثة: الاستماع، استخدام قواعد اللغة المناسبة والنطق الصحيح، التحدث بمجال المعرفة، استخدام الكلمات المنمقة والاقتباسات، لغة الجسد، طرح بعض الأسئلة، والتبسّم، تعد الابتسامة سرُّ الذكاء الاجتماعي، فهي تُعبّر عن الحب والثقة والطاقة الإيجابية، كما أنّها تبعث السعادة في نُفوس الآخرين، وهي أسرع الطرق لكسب الصداقات والانخراط بالعلاقات الاجتماعية، وهناك العديد من المظاهر التي يُظهر الفرد من خلالها الكياسة الاجتماعية ومنها: إبداء التقدير والاحترام للناس وشُكرهم على إنجازهم لعملهم، والامتنان لهم تُجاه موقفهم الإيجابيّ، عدم التعصّب لرأي معيّن يتعامل الشخص الذكي مع الناس بلطف ولباقة، والتواضع: يتجنب الأشخاص الأذكياء التعامل بغرور أو بثقة مفرطة مع الآخرين، بل تراهم يتصرفون بتواضع كبير، فهم لا يعتبرون أنفسهم أذكياء للغاية، ولا يُقللون من ذكاء الشخص المقابل، بل إنهم غالباً ما يعبرون عن أنفسهم بشكلٍ عكسي ويُصرحون بأنهم أكثر ضياعاً وأقل تركيزاً، وذلك لأنهم أكثر وعياً في أنفسهم من الأشخاص العاديين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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