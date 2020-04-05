تأهل الفيلمان الايرانيان القصيران «رائحة الليل» (عطر شب) و«مدينة العسل» (هر عسل) الى المرحلة النهائية من مهرجان «GENERIcamente Umani» الدولي في ايطاليا.

وسيعرض «رائحة الليل» من اخراج حسن مختاري و«مدينة العسل» من اخراج معين روح الأميني في القسم التنافسي للمهرجان. وستقام فعاليات المهرجان في الخامس عشر من مايو المقبل في ايطاليا. ويهدف المهرجان الى تعزيز مفاهيم حقوق الانسان والمساوات بين الجنسين.