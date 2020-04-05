في حوار له مع وسائل الاعلام الايرانية، تحدث النجم الايراني المخضرم علي نصيريان عن ازمة فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال نصيريان ان تفشي الفيروس كان بمثابة تجربة جيدة للبشر لتحذره بان لا يغتر بنفسه. وأضاف نصيريان بأن العالم لم يستطع حتى الآن ان يجد طريقة لمكافحة الفيروس رغم امتلاكه التكنولوجيا والاموال والسلاح وطال الانتظار لإيجاد مضاد له وهذا غريب جدا فلذلك يمكن ان يقضي هذا الفيروس على جنس البشر.

وأكد نصيريان بأن يجب على الجميع ان يتذكر دائما بأنهم ضعفاء فلذلك لاجدوى من الغرور والتكبر والقتل بل إن الإنسانية الآن في وضع يمكنها من تحقيق التقارب والتضامن والصداقة.

وتابع نصيريان: يجب على الأمم ان تتجنب العداء والصراع لأن الفيروس كان بمثابة تحذير لهم. وشدد نصيريان على أنه يجب ان يكون فيروس كورونا تجربة جيدة للبشر ليتعظ منها وذلك لأنه لأول مرة وبعد آلاف السنين اتفقت جميع الأمم على هدف واحد وهو الحفاظ على النفس والبقاء على قيد الحياة.

وبعد ان وجه الشكر للطاقم الطبي الذي يكافح الفيروس ويقدم تضحيات كثيرة، اعرب نصيريان عن شكره وامتنانه لمن يتفهم الظروف ولم يخرج من البيت للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل وذلك رغم تحمل عبء المشاكل المادية التي تضغط على الجميع في الظروف الراهنة.