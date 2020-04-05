ويعد مهرجان Waterwalker مهرجانا غير نفعي تم تأسيسه عام 1987 على يد المخرج الكندي بيل ميسن. ويروي فيلم «وداعا أولمبيك» قصة معاناة بنت تمارس رياضة الجذف في مسارها نحو المشاركة في الأولمبيك.

وفيلم «راكب التوتن» يصور حياة العجوز «دادخدا» من أواخر من تبقى من جيل ركاب «التوتن» وهو نوع من القوارب الكلاسيكية في المنطقة على مياه بحيرة هامون في محافظة سيستان جنوب شرق البلاد، حيث أنه ورغم الجفاف ما زالت تربطه صلة حنين بالتوتن، بحيث أنه يحتفظ بالقارب الذي يشكل ذكرى تقليدية للثقافة المحلية في داخل بيته.