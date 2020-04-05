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رقم الخبر: 279014 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 17:23 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان ووتر ولكر الكندي يكرّم مخرجين إيرانيين

مهرجان ووتر ولكر الكندي يكرّم مخرجين إيرانيين

كرم مهرجان Waterwalker الكندي المخرجين الإيرانيين مجتبى بوربخش ومحسن شيرازي. وكرمت هيئة التحكيم بالمهرجان فيلم «وداعا للأولمبيك» للمخرج مجتبى بوربخش ووثائقي «راكب التوتن» للمخرج محسن شيرازي.

ويعد مهرجان Waterwalker مهرجانا غير نفعي تم تأسيسه عام 1987 على يد المخرج الكندي بيل ميسن. ويروي فيلم «وداعا أولمبيك» قصة معاناة بنت تمارس رياضة الجذف في مسارها نحو المشاركة في الأولمبيك.

وفيلم «راكب التوتن» يصور حياة العجوز «دادخدا» من أواخر من تبقى من جيل ركاب «التوتن» وهو نوع من القوارب الكلاسيكية في المنطقة على مياه بحيرة هامون في محافظة سيستان جنوب شرق البلاد، حيث أنه ورغم الجفاف ما زالت تربطه صلة حنين بالتوتن، بحيث أنه يحتفظ بالقارب الذي يشكل ذكرى تقليدية للثقافة المحلية في داخل بيته.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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