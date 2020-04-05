بالنسبة لكثيرين حول العالم، يبدو انتشار وباء فيروس كورونا موسما للفقر الإبداعي خاصة مع إلغاء العديد من الأنشطة الثقافية والفنية ومعارض الكتب والمسارح وقاعات الدروس في مناطق مختلفة حول العالم، ولا سيما أوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا، لكن في عصور النهضة الأوروبية كان الوباء موسما للإبداع الثقافي والفني،

وتوجد في التاريخ العديد من القصص حول العباقرة الذين قدموا نتاجاتهم أثناء وجودهم في الحجر الصحي أو نوع آخر من العزلة الإجبارية. وبرزت مجموعة من المشاهير بعد أن خرجوا من رحم الأزمات بنتاجات خلدها التاريخ، حيث قضوا أوقات العزلة في فترات الطاعون أو المنفى أو الحروب، في إنتاج بعض من أبرز الإبداعات البشرية.

تقول الكاتبة ميغان جونز -في تقرير نشرته مجلة «ريدرز دايجست» الأميركية- إن الناس في أغلب دول العالم يقبعون حاليا في بيوتهم، في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا، وهي فرصة للكثيرين لمقاومة الضجر والفراغ عبر محاولة ابتكار شيء ما.

إسحاق نيوتن

من القصص الشائعة والمتداولة على شبكة الإنترنت في الفترة الحالية، أن السير إسحاق نيوتن كان في العزلة عندما توصل إلى نظرية الجاذبية.

وتؤكد الكاتبة أن هذه القصة صحيحة تماما، إذ إنه في عام 1665 عندما كان نيوتن يدرس في جامعة كامبريدج، كانت لندن تعاني من تفشي الطاعون. وقد قرر نيوتن الانعزال في مكان في الريف يبعد مسيرة ساعة عن المدينة، وبقي هنالك مدة 18 شهرا، انكب خلالها على إجراء البحوث والدراسات.

وقد كانت هذه المرحلة فرصة له للتوصل إلى نظرية الجاذبية، كما أنه أنجز دراسة حول حساب التفاضل والتكامل. والشيء الوحيد الذي يبقي غير مؤكد حول نيوتن، هو الادعاء الشهير بأن استيعابه لفكرة الجاذبية حدث بالصدفة بعد أن وقعت تفاحة على رأسه، وهو ما لم يحدث في الواقع.

إدوارد مونش

كثيرون يعرفون لوحة الصرخة ولكنهم يجهلون اسم الرسام الذي أنجزها، وهو إدوارد مونش. هذا الرجل عانى من الأنفلونزا الخطيرة التي انتشرت عام 1918، وخلال تلك الفترة لم يرسم لوحة الصرخة، إلا أنه رسم لوحة تحمل عنوان «بورتريه شخصي مع الإنفلونزا الإسبانية».

ويليام شكسبير

يقال أيضا إن الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير كتب مسرحية «الملك لير» أثناء وجوده في الحجر. ورغم أن هذا الأمر لا يمكن إثباته بشكل قطعي، فإن التاريخ يذكر أن الفترة التي عاش فيها شكسبير شهدت تفشي الأوبئة في عدة مناسبات.

ولسوء الحظ لا يوجد دليل ملموس على أن شكسبير نفسه كان في الحجر الصحي أثناء إنتاجه هذا العمل الأدبي، ولكن خلال إنجازه أغلب أعماله كانت مدينة لندن مغلقة بالكامل بسبب تفشي الطاعون.

في نهاية القرن 16 وأثناء تفشي وباء «الطاعون الدبلي» الذي أودى بحياة كثيرين، في سلسلة من موجات الوباء تسبب آخرها في موت ربع سكان لندن، جرى إغلاق كل المسارح في أوقات كثيرة، وكانت القاعدة الرسمية أنه بمجرد تجاوز معدل الوفيات ثلاثين أسبوعيا سيتم إلغاء العروض كافة.

وتوفي بسبب الوباء القاتل أشقاء شكسبير الأكبر سنا، وكذلك ابنه الوحيد هاملت الذي قضى في الحادية عشرة من عمره، ويرى بعض الباحثين أن الأديب الإنجليزي كتب مسرحيته التراجيدية الشهيرة «مأساة هاملت» تأثرا بوفاة ابنه.

ابن الوردي

وكتب ابن الوردي -الذي عاش في حلب ودمشق وبلاد الشام- واصفا «الموت الأسود» الذي اجتاح العالم خلال منتصف القرن الرابع عشر من آسيا إلى الشرق الأوسط ثم إلى أوروبا.

وكان ابن الوردي في حلب عندما وصل الطاعون عام 1349 إلى هناك، وظل يفتك بالمدينة لمدة 15 عاما، ما أسفر عن موت حوالي ألف شخص كل يوم، ووصف حاله في أبيات كتبها قبل يومين من وفاته، قائلا:

ولستُ أخافُ طاعونا كغيري .. فما هوَ غيرُ إحدى الحسنيينِ

فإنْ متُّ استرحتُ من الأعادي .. وإنْ عشتُ اشتفتْ أذني وعيني