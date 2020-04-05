  • الأحد ١١ شعبان ١٤٤١
  • الأحد , أبريل 05, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279010 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 16:55 الاقسام: محليات  
تنفيذ عمليات الدفاع البيولوجي في همدان غرب ايران

تنفيذ عمليات الدفاع البيولوجي في همدان غرب ايران

اعلن مساعد قائد فيلق "انصار الحسين (ع)" التابع للحرس الثوري العميد مهدي فرجي عن تنفيذ عمليات الدفاع البيولوجي في غرب البلاد بمشاركة 4 وحدات في مدينة همدان غدا الاحد.
وقال العميد فرجي: بان هذه العمليات ستبدا غدا في همدان باسم "الشهداء المدافعون عن الصحة" وقال، ان مرحلتين من هذه العمليات اجريتا خلال الاسابيع الاخيرة في مدينتي نهاوند واسد آباد (التابعتين لمحافظة همدان) وان كانت الظروف الجوية ملائمة فسيتم تنفيذ هذه العمليات في مناطق اخرى من المحافظة غدا.    
واوضح بان العمليات ستنفذ في مدن همدان ومريانج وبهار وبعض القرى التابعة وقال، انه من المقرر ان تشارك 4 وحدات من محافظات كرمانشاه وهمدان وايلام ومجموعة الحرب الحديثة 23 في بروجرد حيث ستبادر لتنفيذ عمليات منسجمة وعلمية وتبادر لتعقيم وتطهير المناطق الملوثة.
واشار الى انه سيتم بصورة خاصة تعقيم مثل المتاجر الكبرى والمستشفيات وقال، ان هذه العمليات تبدا صباح غد وتستمر لغاية العصر.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/9279 sec