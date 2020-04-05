اعلن مساعد قائد فيلق "انصار الحسين (ع)" التابع للحرس الثوري العميد مهدي فرجي عن تنفيذ عمليات الدفاع البيولوجي في غرب البلاد بمشاركة 4 وحدات في مدينة همدان غدا الاحد.

وقال العميد فرجي: بان هذه العمليات ستبدا غدا في همدان باسم "الشهداء المدافعون عن الصحة" وقال، ان مرحلتين من هذه العمليات اجريتا خلال الاسابيع الاخيرة في مدينتي نهاوند واسد آباد (التابعتين لمحافظة همدان) وان كانت الظروف الجوية ملائمة فسيتم تنفيذ هذه العمليات في مناطق اخرى من المحافظة غدا.

واوضح بان العمليات ستنفذ في مدن همدان ومريانج وبهار وبعض القرى التابعة وقال، انه من المقرر ان تشارك 4 وحدات من محافظات كرمانشاه وهمدان وايلام ومجموعة الحرب الحديثة 23 في بروجرد حيث ستبادر لتنفيذ عمليات منسجمة وعلمية وتبادر لتعقيم وتطهير المناطق الملوثة.

واشار الى انه سيتم بصورة خاصة تعقيم مثل المتاجر الكبرى والمستشفيات وقال، ان هذه العمليات تبدا صباح غد وتستمر لغاية العصر.