بعث الرسام الصيني «روي فنغ» وبهدف تكريم الکوادر الصحية والطبية التي تقوم بمكافحة كورونا في ايران رسالة باستخدام تقنية الرسم الضوئي كتب فيها باللغة الفارسية «ايران قوي باش» اي (ابقي قوية يا ايران) عرضها في احدى ساحات بكين.

وافاد مراسل ارنا ان هذا الفنان الصيني ارتدى زي الاطباء واضاف اليها جناحين من نور ليصبح شبيها للملائكة تكريما للأطباء والممرضين في جميع انحاء العالم وفي احدى رسائله كتب باللغة الفارسية «ابقي قوية يا ايران».

وكان الكثير من الشعب الصيني والفنانين قد بعثوا برسائل مماثلة وباللغة الفارسية يطالبون فيها الشعب الايراني بالصمود في مواجهة فيروس كورونا.

وتشير احصائيات الصحة الصينية ان عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين بلغ 81639 شخص والمتوفين 3326 منهم 34 من الكادر الصحي.

وبلغ عدد المصابين في العالم اكثر من مليون و 100 الف شخص والمتوفي حوالي 59 الف شخص .