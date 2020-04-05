  • الأحد ١١ شعبان ١٤٤١
  • الأحد , أبريل 05, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279008 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 17:26 الاقسام: ثقافة وفن  
فنان صيني: إبقي قوية يا ايران!

فنان صيني: إبقي قوية يا ايران!

بعث الرسام الصيني «روي فنغ» وبهدف تكريم الکوادر الصحية والطبية التي تقوم بمكافحة كورونا في ايران رسالة باستخدام تقنية الرسم الضوئي كتب فيها باللغة الفارسية «ايران قوي باش» اي (ابقي قوية يا ايران) عرضها في احدى ساحات بكين.

وافاد مراسل ارنا ان هذا الفنان الصيني ارتدى زي الاطباء واضاف اليها جناحين من نور ليصبح شبيها للملائكة  تكريما للأطباء والممرضين في جميع انحاء العالم وفي احدى رسائله كتب باللغة الفارسية «ابقي قوية يا ايران».

وكان الكثير من الشعب الصيني والفنانين قد بعثوا برسائل مماثلة وباللغة الفارسية يطالبون فيها الشعب الايراني بالصمود في مواجهة فيروس كورونا.

وتشير احصائيات الصحة الصينية ان عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين بلغ 81639 شخص والمتوفين 3326 منهم 34 من الكادر الصحي.

وبلغ عدد المصابين في العالم اكثر من مليون و 100 الف شخص والمتوفي حوالي 59 الف  شخص .

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/1009 sec