  • السبت ١٠ شعبان ١٤٤١
  • السبت , أبريل 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279007 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 14:13 الاقسام: محليات  
الحرس الثوري يوزع 100 ألف حزمة صحية بمحافظة طهران

الحرس الثوري يوزع 100 ألف حزمة صحية بمحافظة طهران

أعلن قائد فيلق سيد الشهداء (ع) التابع للحرس الثوري بمحافظة طهران، انه تم توزيع 100 ألف حزمة صحية على الأسر ذات الدخل المحدود، كما سيتم توزيع 100 ألف حزمة صحية وسلة غذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفي تصريح لمراسل وكالة انباء فارس قال العميد حسن حسن زادة: في مجال مكافحة فيروس كورونا، وظفت قوات التعبئة منذ اليوم الأول للاستفادة من قدراتها الشعبية وقوتها التنظيمية، وقد وقفت إلى جانب جميع الفئات، وخاصة الكوادر الصحية والعلاجية، واتخذ إجراءات فعالة وبناءة. واشار العميد حسن زادة الى ان قوات التعبئة قامت باجراء الفحص المبدئي لتشخيص فيروس كورونا لـ 80 % من سكان مدن محافظة طهران، ومن المؤمل الانتهاء من هذه الخطة في غضون اليومين المقبلين. ولفت الى ان الكوادر الجهادية بقوات التعبئة قامت ايضا بتعقيم اماكن العمل والشوارع ومنازل المصابين بفيروس كورونا. ولفت العميد حسن زادة الى ان التعبئة وبمشاركة المواطنين وفاعلي الخير قامت بانشاء 280 ورشة صغيرة وصناعية لانتاج الكمامات وتوزيعها مجانا على المراكز الصحية والسجون ودور رعاية المسنين والمواطنين. ولفت قائد فيلق سيد الشهداء (ع) الى انه تم لحد الآن توزيع 100 ألف حزمة صحية بمحافظة طهران، مضيفا: في العشرة الاخيرة من شهر شعبان وعشية شهر رمضان المبارك، سيتم توزيع حوالي 50 ألف حزمة صحية و50 ألف سلة غذائية على الأسر ذات الدخل المنخفض في محافظة طهران.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6457 sec