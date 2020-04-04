وفي تصريح لمراسل وكالة انباء فارس قال العميد حسن حسن زادة: في مجال مكافحة فيروس كورونا، وظفت قوات التعبئة منذ اليوم الأول للاستفادة من قدراتها الشعبية وقوتها التنظيمية، وقد وقفت إلى جانب جميع الفئات، وخاصة الكوادر الصحية والعلاجية، واتخذ إجراءات فعالة وبناءة. واشار العميد حسن زادة الى ان قوات التعبئة قامت باجراء الفحص المبدئي لتشخيص فيروس كورونا لـ 80 % من سكان مدن محافظة طهران، ومن المؤمل الانتهاء من هذه الخطة في غضون اليومين المقبلين. ولفت الى ان الكوادر الجهادية بقوات التعبئة قامت ايضا بتعقيم اماكن العمل والشوارع ومنازل المصابين بفيروس كورونا. ولفت العميد حسن زادة الى ان التعبئة وبمشاركة المواطنين وفاعلي الخير قامت بانشاء 280 ورشة صغيرة وصناعية لانتاج الكمامات وتوزيعها مجانا على المراكز الصحية والسجون ودور رعاية المسنين والمواطنين. ولفت قائد فيلق سيد الشهداء (ع) الى انه تم لحد الآن توزيع 100 ألف حزمة صحية بمحافظة طهران، مضيفا: في العشرة الاخيرة من شهر شعبان وعشية شهر رمضان المبارك، سيتم توزيع حوالي 50 ألف حزمة صحية و50 ألف سلة غذائية على الأسر ذات الدخل المنخفض في محافظة طهران.