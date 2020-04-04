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رقم الخبر: 279006 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 14:13 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
باحثون ايرانيون ينتجون منسوجات حرارية ذكية

باحثون ايرانيون ينتجون منسوجات حرارية ذكية

نجح باحثون من جامعة امير كبير التكنولوجية في طهران في إنتاج منسوجات ذكية تولد الحرارة في المناخات الباردة.

وقال منفذ مشروع انتاج النسيج الحراري الذكي آرش ناظم بوشهري، إن الغرض من هذا المشروع هو صنع نسيج يمكن أن يولد الحرارة في ظروف الطقس البارد. وأضاف: يستخدم هذا النسيج كملابس منفصلة أو داخل الملابس مما يمكن أن يرفع درجة حرارة المستخدم. وتابع: إنه بالامكان استخدام هذا النسيج لتوليد الحرارة في الظروف الصعبة حيث يستطيع الجنود والأشخاص الذين يعملون في المناخات الباردة ارتداء هذه الملابس لغرض التدفئة. وأشار خريج جامعة أمير كبير إلى أن هذا المنسوج له استخدامات طبية أيضا، موضحاً: ان بالامكان استخدامه أيضا لتخفيف الألم الموضعي. ونوه إلى أن "المنسوجات الدافئة تُصنع بطرق مختلفة ، ولكن وفق الاسلوب الابتكاري الجديد، تم استخدام عناصر مختلفة يبلغ قطرها عُشر المليمتر وتزويدها بالطاقة من البطارية لإنتاج الحرارة حيث تم وضع العناصر المولدة للحرارة في هذا المنسوج بشكل خفي بين طبقتين، وبالتالي إزالة أي مخاطر احتمالية للحروق والصدمات الكهربائية في استخدام هذا النسيج وملامسة البشرة عند الضرورة". ولفت خريج جامعة أمير كبير التكنولوجية، إلى إكمال تصنيع النموذج الأولي لهذا المنسوج فيما لم يتم إنتاجه على المستوى الصناعي وبالامكان زيادة درجة حرارة المنسوج إلى أكثر من 35 درجة ، وبعد بلوغ درجة الحرارة إلى المستوى المحدد ، يتوقف الارتفاع بشكل اوتوماتيكي. ونوه ناظم بوشهري إلى إمكانية استخدام هذا المنسوج في المواسم الحارة أيضا، مع الأخذ في الاعتبار أن درجة حرارته قابلة للتعديل ، حيث يمكن استخدامه في جميع المواسم ، كما أنه لايحمل أية مخاطر على المستهلك.

 
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مصدر الخبر: فارس
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