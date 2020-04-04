|عاجل :
|للمزید
|رقم الخبر: 279005
|تاريخ النشر: نيسان 04, 2020
|الوقت: 14:13
|الاقسام: عربيات
|
صحيفة كويتية: أول حالة وفاة بـ«كورونا» في الكويت
أكدت مصادر مطلعة لـ «القبس» الكويتية تسجيل وزارة الصحة الكويت لأول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد، وهي لوافد هندي كان يرقد في مستشفى جابر.
وأضافت المصادر، ان الوافد يبلغ من العمر ٤٦ عاما، وكان يرقد منذ فترة بالمستشفى، حيث كان يعاني من الفيروس، وتحسنت حالته خلال فترات سابقة، قبل أن تتدهور أمس ويفارق الحياة، مبينة أن الوزارة ستعلن ذلك خلال بيان رسمي بعد قليل.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر