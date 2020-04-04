وأضافت المصادر، ان الوافد يبلغ من العمر ٤٦ عاما، وكان يرقد منذ فترة بالمستشفى، حيث كان يعاني من الفيروس، وتحسنت حالته خلال فترات سابقة، قبل أن تتدهور أمس ويفارق الحياة، مبينة أن الوزارة ستعلن ذلك خلال بيان رسمي بعد قليل.