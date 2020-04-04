  • السبت ١٠ شعبان ١٤٤١
  • السبت , أبريل 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279005 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 14:13 الاقسام: عربيات  
صحيفة كويتية: أول حالة وفاة بـ«كورونا» في الكويت

صحيفة كويتية: أول حالة وفاة بـ«كورونا» في الكويت

أكدت مصادر مطلعة لـ «القبس» الكويتية تسجيل وزارة الصحة الكويت لأول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد، وهي لوافد هندي كان يرقد في مستشفى جابر.

وأضافت المصادر، ان الوافد يبلغ من العمر ٤٦ عاما، وكان يرقد منذ فترة بالمستشفى، حيث كان يعاني من الفيروس، وتحسنت حالته خلال فترات سابقة، قبل أن تتدهور أمس ويفارق الحياة، مبينة أن الوزارة ستعلن ذلك خلال بيان رسمي بعد قليل.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0636 sec