أعلنت ما تسمى وزارة الصحة في الكيان الإسرائيلي، وفاة شخص صباح اليوم السبت، ما يرفع عدد الوفيات إلى 42، جرّاء مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فايروس كورونا المستجد.

وسجلت ما تسمى وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا، منذ فجر السبت، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالفيروس إلى 42. وذكرت ما تسمى وزارة الصحة الإسرائيلية أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس وصل إلى 7589 حالة، بينها 115 إصابة خطيرة و155 في حالة متوسطة والباقون إصابتهم طفيفة، فيما شفي 427 مصابا من الفيروس. و قالت وزارة الصحة في بيان إن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 7589 إصابة بينهم 115 في حالة حرجة و155 في حالة متوسطة والباقين في حالة طفيفة.