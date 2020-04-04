|عاجل :
|للمزید
|رقم الخبر: 279003
|تاريخ النشر: نيسان 04, 2020
|الوقت: 14:14
|الاقسام: اقتصاد
|
مساعد روحاني: شركاتنا المعرفية في الخط الامامي لمكافحة كورونا
اكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري بان الشركات المعرفية في البلاد هي في الخط الامامي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وفي تصريح ادلى به اليوم السبت خلال مراسم ازاحة الستار عن منظومة تشخيص فيروس "كوفيد-19" قال ستاري، اننا نبذل الجهود منذ شهرين وان منظومة تشخيص فيروس "كوفيد-19" هي حصيلة لاستثمارات البلاد في القطاع الصحي والشركات المعرفية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر