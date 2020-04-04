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رقم الخبر: 279003 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 14:14 الاقسام: اقتصاد  
مساعد روحاني: شركاتنا المعرفية في الخط الامامي لمكافحة كورونا

مساعد روحاني: شركاتنا المعرفية في الخط الامامي لمكافحة كورونا

اكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري بان الشركات المعرفية في البلاد هي في الخط الامامي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وفي تصريح ادلى به اليوم السبت خلال مراسم ازاحة الستار عن منظومة تشخيص فيروس "كوفيد-19" قال ستاري، اننا نبذل الجهود منذ شهرين وان منظومة تشخيص فيروس "كوفيد-19" هي حصيلة لاستثمارات البلاد في القطاع الصحي والشركات المعرفية.

 
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مصدر الخبر: فارس
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