اكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري بان الشركات المعرفية في البلاد هي في الخط الامامي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وفي تصريح ادلى به اليوم السبت خلال مراسم ازاحة الستار عن منظومة تشخيص فيروس "كوفيد-19" قال ستاري، اننا نبذل الجهود منذ شهرين وان منظومة تشخيص فيروس "كوفيد-19" هي حصيلة لاستثمارات البلاد في القطاع الصحي والشركات المعرفية.