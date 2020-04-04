وقال علي امام: إن هذه القطارات الثلاثة الجديدة هي ماتبقى من القطارات العشرة التي دخلت سبعة منها الى الخدمة في اسطول قطارات الانفاق بالعاصمة طهران حيث ستدخل الخدمة في غضون الاشهر المقبلة. وأضاف ان هذه القطارات هي قيد مرحلة المونتاج النهائي حاليا وسيبدأ العمل على اختبارها قريباً. ولفت الى ان القطارات العشرة التي تنضم الى اسطول قطارات الانفاق في طهران تضم 70 عربة وبلغت كلفتها تريليون و 200 مليون ريال حيث تصنع وفق المواصفات القياسية المطلوبة. ونوه الى إعداد خطة لضم 30 قطارا جديدا الى أسطول قطارات الانفاق في طهران البالغ عددها 167 قطارا حاليا حيث ستبلغ الفترة بين وصول قطار وآخر لكل محطة مترو نحو دقيقتين ونصف. ويشار الى ان شبكة قطارات الانفاق في طهران تضم حالياً 127 محطة ضمن 7 خطوط.