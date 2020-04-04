  • السبت ١٠ شعبان ١٤٤١
  • السبت , أبريل 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279002 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 14:14 الاقسام: اقتصاد  
قطارات جديدة تدخل الخدمة ضمن اسطول شبكة الانفاق (مترو) في طهران

قطارات جديدة تدخل الخدمة ضمن اسطول شبكة الانفاق (مترو) في طهران

أعلن المدير التنفيذي لشركة سكك الحديد في طهران وضواحيها (مترو) علي امام عن دخول 3 قطارات جديدة الى الخدمة ضمن اسطول قطارات الانفاق (مترو) في العاصمة طهران قريباً.

وقال علي امام: إن هذه القطارات الثلاثة الجديدة هي ماتبقى من القطارات العشرة التي دخلت سبعة منها الى الخدمة في اسطول قطارات الانفاق بالعاصمة طهران حيث ستدخل الخدمة في غضون الاشهر المقبلة. وأضاف ان هذه القطارات هي قيد مرحلة المونتاج النهائي حاليا وسيبدأ العمل على اختبارها قريباً. ولفت الى ان القطارات العشرة التي تنضم الى اسطول قطارات الانفاق في طهران تضم 70 عربة وبلغت كلفتها تريليون و 200 مليون ريال حيث تصنع وفق المواصفات القياسية المطلوبة. ونوه الى إعداد خطة لضم 30 قطارا جديدا الى أسطول قطارات الانفاق في طهران البالغ عددها 167 قطارا حاليا حيث ستبلغ الفترة بين وصول قطار وآخر لكل محطة مترو نحو دقيقتين ونصف. ويشار الى ان شبكة قطارات الانفاق في طهران تضم حالياً 127 محطة ضمن 7 خطوط.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/7981 sec