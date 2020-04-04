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رقم الخبر: 279000 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 14:15 الاقسام: محليات  
وزير الصحة يثمّن مساعي منظمة تعبئة المستضعفين لمكافحة كورونا

وزير الصحة يثمّن مساعي منظمة تعبئة المستضعفين لمكافحة كورونا

ثمن وزير الصحة الايراني بجهود ومساعي منظمة التعبئة لمكافحة كورونا، معربا عن شكره وتقديره لها ولأعضائها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قسم العلاقات العامة في منظمة التعبية، أن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي، ابرق برسالة الى رئيس المنظمة أعرب خلالها عن شكره للدعم والتعاون والمساعي الجهادية لهذه المنظمة واعضائها التعبويون في تنفيذ مشروع "التعبئة الوطنية لمكافحة كورونا"، معتبرا انه رغم الطريق الصعب الذي أمامنا حتى التخلص من الوباء الناجم عن كوفيد 19، لكن ما تمكنا من تحقيقه لحد الان هو نتيجة التضامن والإنسجام وتعاون مختلف الجهات بما فيه منظمة التعبئة.

 
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مصدر الخبر: وكالة مهر
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