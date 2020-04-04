في الوقت الذي تواجه فيه جميع دول العالم أزمة فيروس كورونا، فإن امريكا تستهدف أرواح أبناء الشعب الايراني عبر مواصلتها وفرضها للعقوبات الظالمة. وأفادت قم نيوز، فيما يواجه العالم أزمة انتشار كورونا وتتزايد اعداد الاصابات بهذا الوباء ساعة بعد اخرى، فإن ايران وكسائر دول العالم تعمل للمحافظة على أرواح مواطنيها وبالاضافة الى الحكومة فإن الشعب الايراني كذلك يعيش حالة تعبوية لمواجهة هذا الوباء الخطير. وفي هذه الظروف نرى أمريكا مستمرة في عدائها لايران وبالاضافة الى تشديدها سياسة الضغوط القصوى، فإنها تعلن في خضم هذه الازمة وكل بضعة أيام عن عقوبات جديدة على ايران. هذه العقوبات تستهدف وبشكل مباشر الشعب الايراني وسلامة المرضى وعلى هذا الاساس أصبح الاحتجاج الشامل عليها ضرورة متزايدة. لذا قام لفيف من الناشطين في الاجواء الافتراضية ووسائل الاعلام بدعوة أبناء الشعب للتوقيع على عريضة الكترونية بعدة لغات للاحتجاج على هذه العقوبات واعلان احتجاجهم على الاجراءات الظالمة للحكومة الامريكية والتي تعد جريمة انسانية.