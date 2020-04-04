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رقم الخبر: 278998 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 12:15 الاقسام: محليات  
حسيني: الحظر خلق صعوبات لإيران في مواجهة كورونا

حسيني: الحظر خلق صعوبات لإيران في مواجهة كورونا

كتبت رئيسة المجلس التنفيذي للبرلمان الإيراني في اتحاد البرلمانات الدولية (IPU) فاطمة حسيني: ان الأرهاب الاقتصادي والحظر غير القانوني خلقا صعوبات لإيران في مواجهة انتشار فيروس كوروناكورونا .

جاء ذلك في تغريدة للسيدة حسيني ردا على رسالة بعثتها رئيسة اتحاد البرلمانات الدولية الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني والتي اعربت فيها عن تمنياتها له بالشفاء بعد اصابته بفيروس كورونا. واعربت النائبة حسيني عن شكرها لدعم وتعاطف السيدة غابرييلا كويباس بارون لرئيس مجلس الشورى الاسلامي، وقالت ان نواب مجلس الشورى يتابعون باهتمام تداعيات كوفيد – 19 على المواطنين. وبعثت رئيسة اتحاد البرلمانات الدولية، امس الجمعة، ببرقية إلى رئيس البرلمان الايراني أعربت فيها عن أسفها لإصابته بمرض "كوفيد19"، وتمنت له الشفاء والصحة. وأعربت غابرييلا كويباس بارون، في برقيتها إلى علي لاريجاني، عن أسفها لإصابة رئيس مجلس الشورى الاسلامي بفايروس كورونا، وتمنت له الشفاء والصحة. كما أعربت رئيسة اتحاد البرلمانات الدولي في برقيتها، عن تضامنها مع جميع النواب، مؤكدة أننا سنتغلب على فايروس كورونا من خلال الجهود الجماعية.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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