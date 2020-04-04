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رقم الخبر: 278993 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 12:11 الاقسام: عربيات  
رغم إغلاقه.. الاحتلال استغل "كورونا" لتقسيم الأقصى

رغم إغلاقه.. الاحتلال استغل "كورونا" لتقسيم الأقصى

أظهر تقرير أعده مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني أن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال آذار المنصرم، تصاعد رغم الإغلاق بذريعة "الوقاية من انتشار فايروس كورونا" .

وأوضح المركز في التقرير أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى خلال آذار وصل لـ 1604 مستوطنين، منهم عناصر في جيش الاحتلال بلباسهم العسكري. وأشار إلى أن عدد المستوطنين المقتحمين للأقصى بلغ 1423، إضافة إلى 98 طالبًا، و83 عنصرًا من مخابرات الاحتلال. وبين المركز أن من المقتحمين الحاخام المتطرف يهودا غليك، في حين ارتفعت أعداد المقتحمين خلال ما يسمى عيد "المساخر"، ووتيرة الاقتحامات بالتزامن مع افتتاح صناديق الاقتراع للكنيست. وذكر أنه وفي منتصف الشهر أغلقت قوات الاحتلال عددًا من أبواب الأقصى، بذريعة "الوقاية من انتشار فايروس كورونا"، وأبقت على ثلاثة أبواب مفتوحة فقط لدخول المصلين، وهي: حطة والمجلس والسلسلة، ولوحظ استمرار اقتحامات المستوطنين خلال مدّة الإغلاق. كما شهد آذار الماضي -وفق المركز- جملة اعتداءات وحالات طرد طالت المعتكفين داخل الأقصى، وتدنيسه واقتحامه من المستوطنين المتطرفين وجنود وشرطة الاحتلال.

 
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مصدر الخبر: المركز الفلسطيني للاعلام
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