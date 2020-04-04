وأوضح مصدر أمني بصعدة، أن العدو السعودي استهدف، اليوم، بالصواريخ منازل المواطنين في منطقة بني صياح بمديرية رازح ما أدى إلى استشهاد أسرة مكونة من أب وأم حامل وطفلتين. وأدان المصدر بشدة استهداف العدو السعودي لمنازل المواطنين في ظل صمت المجتمع الدولي إزاء ما يرتكبه العدوان الغاشم من جرائم ومجازر في اليمن ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية. وكان طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم استهدف، أمس الجمعة، منزل المواطن أحمد عقبي في منطقة غافرة في مديرية الظاهر بذات المحافظة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أبنائه وإصابة امرأة.