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رقم الخبر: 278992 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 12:09 الاقسام: عربيات  
مجزرة سعودية جديدة بصعدة.. ضحيتها أسرة يمنية كاملة

مجزرة سعودية جديدة بصعدة.. ضحيتها أسرة يمنية كاملة

استشهدت أسرة يمنية كاملة جلهم نساء وأطفال، بقصف صاروخي سعودي على مديرية رازح الحدودية بصعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة، أن العدو السعودي استهدف، اليوم، بالصواريخ منازل المواطنين في منطقة بني صياح بمديرية رازح ما أدى إلى استشهاد أسرة مكونة من أب وأم حامل وطفلتين. وأدان المصدر بشدة استهداف العدو السعودي لمنازل المواطنين في ظل صمت المجتمع الدولي إزاء ما يرتكبه العدوان الغاشم من جرائم ومجازر في اليمن ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية. وكان طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم استهدف، أمس الجمعة، منزل المواطن أحمد عقبي في منطقة غافرة في مديرية الظاهر بذات المحافظة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أبنائه وإصابة امرأة.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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