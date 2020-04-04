وجاء في التعميم: – المرحلة الأولى: اعتبارا من الأحد 05/04/2020 ولغاية مساء الأحد 12/04/2020 سيعود حوالى 10,000 شخص إلى لبنان. – المرحلة الثانية: اعتبارا من الاثنين 27/04/2020 ولغاية الاثنين 04/05/2020 يحدد عدد العائدين في هذه المرحلة على ضوء المعطيات التي سوف تظهر في المرحلة الأولى. ولفت التعميم الى ان “العائدين سيصلون إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وسيخضعون للاجراءات التالية: إجراء فحوص طبية، تعبئة استمارة من قبل وزارة الصحة العامة، المغادرة في حال نتيجة الفحص كانت سلبية”، وتابع “في حال كانت إيجابية ينقل المصابون إلى مراكز العلاج أو الحجر بواسطة الصليب الأحمر اللبناني”. واضاف التعميم “لذلك، وتطبيقا لقرار التعبئة العامة، تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام: الالتزام بعدم التجمع خارج حرم المطار أو داخله، إن استقبال العائدين يتم بواسطة فرد واحد فقط من العائلة وذلك بعد انتهاء الإجراءات المذكورة أعلاه، وإن أي مخالفة ستعرض مرتكبها لتنظيم محضر ضبط بحقه”.