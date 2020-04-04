رصد تقرير شهري، تصدره الدائرة الإعلامية لحركة "حماس" في الضفة المحتلة، تنفيذ 522 عملا مقاوما خلال شهر مارس المنصرم، من بينها 30 عملية مؤثرة، أدت لإصابة 10 إسرائيليين من المستوطنين وجنود جيش الاحتلال، كان أعلاها في القدس حيث أصيب 5 إسرائيليين.

وتنوعت هذه العمليات بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة ومحاولة طعن وتفجيرعبوات ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه. ورصد التقرير استمرار التظاهرات والفعاليات الشعبية قرب المعابر والحواجز العسكرية التي يقيمها الاحتلال كحواجز جلجوليا وحوارة وجبارة وشعفاط ومداخل قلقيلية وذلك رفضا لإغلاق المداخل والطرق، وللاحتجاج على الطريقة التي يتعامل بها الاحتلال مع العمال بحجة التدابير الصحية، وكذلك للتعبيرعن رفضهم لصفة القرن. ووثق التقرير تنفيذ المقاومة لـعمليتي إطلاق نار ومحاولة طعن ومثلها لعملية زرع أو القاء عبوة الناسفة، و26 عملية إلقاء زجاجات حارقة، و182 مواجهة مع الاحتلال بأشكال متعددة. وأظهر التقرير تضاعف أعمال المقاومة لمواجهة اعتداءات المستوطنين، والتي بلغت 89 حالة، إضافة إلى أعمال رشق الحجارة تجاه جنود الاحتلال ومستوطنين حيث بلغت 177 حالة. ورصد التقرير توزع أعمال المقاومة في مختلف مناطق الضفة والقدس، حيث جاءت أعلاها في القدس وقلقيلية ورام الله بواقع (115، 112، 80) على التوالي.