وقال ترامب في رسالة إلى النواب الرئيسيين أمس الجمعة، إنه يعتزم إقالة مايكل أتكينسون خلال 30 يوما، موضحا أن "من المهم أن يكون لديَّ أكبر ثقة فيمن أعينهم كمفتشين عموميين". وكان أتكينسون قد قال إن تقرير الشخص الذي أفشى الأسرار (مكالمة ترامب مع زيلينسكي) موثوق به، وهذا يعني إساءة ترامب استخدام منصبه عندما حاول التماس تدخل رئيس أوكرانيا (زيلينسكي) في الانتخابات الأمريكية القادمة لمصلحته الشخصية. وبعد جلسات حزبية مثيرة للجدل، صوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بمساءلة ترامب تمهيدا لعزله، ولكن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون برأ ساحته من هذه الاتهامات في أوائل فبراير. ويشغل الجمهوريون أغلبية في المجلس بواقع 53 مقعدا، مقابل 47 للديمقراطيين، في حين كان السناتور الجمهوري، ميت رومني، الوحيد الذي أعلن أنه يصوت ضد تبرئة ترامب. وهذه ليست المرة الأولى التي يقيل فيها الرئيس الأمريكي أشخاصا كانت لديهم علاقة بموضوع مساءلته، حيث أقال في وقت سابق، ألكسندر فيندمان، كبير خبراء البيت الأبيض في الشأن الأوكراني من منصبه بعدما شهد ضده. وكان فيندمان أحد أهم الشهود الديمقراطيين في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي، وهو ليفتنانت كولونيل بالجيش حاصل على وسام، وهو من حذر من خطر المكالمة التي أجراها ترامب في 25 يوليو 2019 مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وشكلت هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة، فهي ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونغرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد الرئيسين أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.